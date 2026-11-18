Il campionato di Serie A Women conquista il pubblico anche sulle piattaforme digitali. Tra sabato e lunedì sono state registrate oltre 6,5 milioni di visualizzazioni complessive tra Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, un primato per il torneo .

Serie A Women da record

A trascinare i numeri sono stati soprattutto due incontri spettacolari: il 6-5 della Roma contro il Parma e la rimonta della Juventus sull'Inter, con le bianconere capaci di segnare tre reti dopo essere state sotto 2-0 fino all'89'. Instagram ha raccolto 4,5 milioni di visualizzazioni, Facebook 1,5 milioni e TikTok circa 300mila. Su YouTube, gli highlights di Inter-Juventus hanno superato le 170mila visualizzazioni, mentre quelli di Roma-Parma si sono avvicinati a quota 80mila. Nel complesso, le piattaforme hanno generato circa 300mila interazioni e portato 2.500 nuovi follower in tre giorni.