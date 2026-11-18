La Juve vola alla fase a eliminazione diretta

A Biella, la squadra di Guerrero ha fatto la partita fin dai primi minuti, tenendo il Leuven schiacciato nella propria metà campo. Le belghe però si sono difese con ordine e hanno concesso pochissimo. Le occasioni migliori le ha avute Carbonell, ma Seynhaeve si è fatta sempre trovare pronta e la Juventus non è mai riuscita a trovare gli spazi giusti per sbloccare il risultato. Con questo pareggio le bianconere salgono a 7 punti e restano in piena zona playoff, ma per la qualificazione aritmetica dovranno aspettare l’ultima giornata. Il gol che ha deciso la partita è arrivato solo all’86', con Serturini. Nel recupero arriva anche la rete di Pavan. Con questo successo le bianconere salgono a 9 punti e conquistano l'aritmetica certezza di un posto tra le prime dodici, accedendo alla fase a eliminazione diretta.

L'Inter sfiora l'impresa a Madrid in dieci

Con il Real Madrid, l’Inter è andata sotto poco prima la mezz'ora di gioco con la rete dell'ex Juve Beerensteyn. Al 41' la situazione per le nerazzurre si è complicata ancora con l’espulsione di Vilhjálmsdóttir, ma la squadra di Sassarini ha reagito con carattere. Nel recupero del primo tempo, su un angolo di Glionna prolungato da Raphino, Cambiaghi ha firmato l’1-1 con un destro in corsa. Le nerazzurre hanno retto in inferiorità numerica fino all’85'. Poi Bruun, entrata proprio al posto di Beerensteyn, ha ribadito in rete il pallone finito sul palo dopo l’incornata di Méndez e la deviazione di Rúnarsdóttir. Nel recupero la stessa attaccante danese ha chiuso i conti segnando su rigore.

Manchester City corsaro, il Chelsea vince contro il PSG

Nelle altre due gare della serata, il Manchester City ha espugnato la Nordic Wellness Arena battendo 2-0 l’Häcken. La partita si è sbloccata al 55' con Hemp, poi al 77' è stata la stessa Hemp a servire a Shaw l’assist del raddoppio. Con questo successo le Citizens salgono a 9 punti e agganciano il gruppo di testa. Dopo una partita bloccatissima, il Chelsea riesce a conquistare la vittoria contro il Psg grazie alla rete nel finale che porta la firma di Buurman.