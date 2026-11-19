Benfica Women-Roma Femminile , a voi. Scatta il conto alla rovescia per la gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League. Le biancorosse portoghesi sono reduci dalla vittoria casalinga (3-1) sull'Austria Vienna. Le giallorosse dal successo interno contro il Servette (2-1). Due i punti di vantaggio del Benfica in classifica sulla Roma, che si presentano allo scontro diretto rispettivamente al nono e dodicesimo posto.

Benfica Women-Roma Femminile, l'orario della sfida di Champions League

Benfica Women-Roma Femminile è in programma oggi, giovedì 18 novembre, alle ore 21, all'Estádio da Luz di Lisbona. Direzione di gara affidata alla romena Iuliana Demetrescu, coadiuvata dalle connazionali Bianca Diana Florea e Ilinca Mazga (assistenti di linea) e Ana Maria Terteleac (quarto ufficiale). VAR la danese Jakob Kehlet. AVAR la romena Cristina Trandafir.

Dove vedere Benfica Women-Roma Femminile in diretta tv

Benfica Women-Roma Femminile sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Disney+. È possibile scaricare e installare gratuitamente l'app di Disney+ su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Una volta scelto uno dei tre piani di abbonamento sulla piattaforma sarà possibile accedere tramite la procedura di login.

Benfica Women-Roma Femminile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Disney+. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, una volta scelto uno dei tre piani di abbonamento sulla piattaforma. Potrete seguire in diretta la partita di Women's Champions League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.