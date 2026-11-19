Roma all'ultimo respiro: le giallorosse battono il Benfica e ipotecano gli ottavi di finale
Doveva solo vincere la Roma di Piovani per sperare di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League femminile. Con il Real Madrid prossimo rivale, quella col Benfica era una specie di partita spareggio, che le giallorosse sono riuscite a portare a casa all'ultimo respiro. Al Da Luz finisce 3-2 per le capitoline, grazie all'eurogol di Jahnukainen, che sblocca la situazione dopo la doppia rimonta delle lusitane.
Benfica-Roma 2-3: cronaca, tabellino e statistiche
Moller risponde a Van Dooren nel primo tempo
Al Da Luz l'avvio di gara è equilibrato, ma poco dopo il quarto d'ora è la Roma a trovare il gol del vantaggio, grazie all'incornata di Van Dooren, che approfitta dell'uscita a farfalle di Pauels. Il Benfica reagisce subito e prende in mano il pallino del gioco, ma le giallorosse rischiano poco e anzi vanno ancora vicine al gol, sempre con Van Dooren, che manda di poco a lato. Con il passare dei minuti, però, la pressione delle lusitane si fa insostenibile per la squadra di Piovani, che capitola sulla conclusione di Moeller al 40'. Il finale di frazione è poi di sofferenza pura, ma al riposo si va sul risultato di 1-1.
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