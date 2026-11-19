Doveva solo vincere la Roma di Piovani per sperare di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League femminile . Con il Real Madrid prossimo rivale, quella col Benfica era una specie di partita spareggio, che le giallorosse sono riuscite a portare a casa all'ultimo respiro. Al Da Luz finisce 3-2 per le capitoline , grazie all'eurogol di Jahnukainen, che sblocca la situazione dopo la doppia rimonta delle lusitane.

Benfica-Roma 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

Moller risponde a Van Dooren nel primo tempo

Al Da Luz l'avvio di gara è equilibrato, ma poco dopo il quarto d'ora è la Roma a trovare il gol del vantaggio, grazie all'incornata di Van Dooren, che approfitta dell'uscita a farfalle di Pauels. Il Benfica reagisce subito e prende in mano il pallino del gioco, ma le giallorosse rischiano poco e anzi vanno ancora vicine al gol, sempre con Van Dooren, che manda di poco a lato. Con il passare dei minuti, però, la pressione delle lusitane si fa insostenibile per la squadra di Piovani, che capitola sulla conclusione di Moeller al 40'. Il finale di frazione è poi di sofferenza pura, ma al riposo si va sul risultato di 1-1.