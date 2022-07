L’Italdonne per un sogno: con la Francia inizia l’Europeo

L’esordio contro la terza forza del ranking FIFA sembra una montagna altissima da scalare, ma le #RagazzeMondiali - così hanno imparato a conoscerle gli appassionati - sono abituate a giocare e vivere controcorrente. Nessuna paura quindi, l’Europeo parte col botto e l’Italia ha tanta voglia di far partire il primo colpo. Domani sera a Rotherham, ore 21.00 in diretta su Rai1 e Sky Sport, le azzurre di Milena Bertolini affrontano la Francia nella prima gara dell’Europeo 2022 dopo essersi qualificata come seconda nel girone B di qualificazione dietro la Danimarca e davanti a Bosnia, Malta, Israele e Georgia. La fase finale della competizione continentale si gioca in Inghilterra con finale a Wembley, dove il calcio italiano ha trionfato un anno fa vivendo un sogno a occhi aperti. Meglio non pensarci, la storia si scrive un passo alla volta.

Come hanno imparato a fare, del resto, la capitana Sara Gama e le sue compagne. Dalla terzina Lisa Boattin (MVP dell’ultimo campionato) alla romanista Manuela Giugliano (leader del centrocampo), passando per la centravanti Cristiana Girelli, trascinatrice a suon di gol: tre anni fa tutte loro iniziarono il Mondiale in Francia senza grandi aspettative e sono arrivate fino ai quarti di finale. Oggi (con qualche innesto ma con un undici piuttosto simile) non ci sono orizzonti, ma solamente una gran voglia di festeggiare il professionismo (per la Serie A femminile è ufficiale dal 1 luglio 2022) con delle grandi prestazioni. Il gruppo D, dove è inserita l’Italia, vede anche avversarie insidiose come Islanda (da affrontare il 14 luglio ore 17) e Belgio (18 luglio ore 20); la prima partita può subito fornire indicazioni. Le due formazioni si affronteranno a specchio, anche se nel 4-3-3 di Bertolini le esterne d’attacco Bergamaschi e Bonansea sanno fare tutta la fascia e possono trasformare il modulo in un 4-5-1 nel caso di necessità. La Francia sta vivendo una vera “Nouvelle Vague” con le sue migliori giovani e la forza di un collettivo che non ha subito neppure un gol nelle qualificazioni (totalizzandone invece 44, 5.5 di media a partita) ed è imbattuta da 16 gare, con l’attaccante del PSG Marie Antoinette Katoto da tenere particolarmente d’occhio vista la media gol di quasi un gol ogni 90’.