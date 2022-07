Euro 2022, Italia al debutto contro la Francia. Bertolini: “Pronte, abbiamo voglia di iniziare a giocare”

ROTHERHAM. Poche ore all'esordio del Gruppo D a Euro 2022, di scena in Inghilterra fino al prossimo 31 luglio. Domenica 10, dopo il match tra Belgio e Islanda (ore 18 italiane), alle 21 tocca alla Nazionale Italiana guidata da Milena Bertolini scendere in campo nella super sfida con la Francia. Sede dell'incontro, il New York Stadium di Rotherham; la direzione è affidata a Rebecca Welch. Le transalpine di Corinne Diacre – tra cui ci sono nomi del calibro di Renard, Katoto o anche Malard – sono tra le grandi favorite alla vittoria del torneo: imbattute da 16 partite consecutive, sono l’unica squadra ad aver tenuto la porta inviolata durante le qualificazioni europee, certificando di fatto l'enorme difficoltà del confronto che attende Gama e compagne.