Diretta Italia-Islanda ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MANCHESTER (INGHILTERRA) - È già una gara da dentro o fuori quella che attende oggi l'Italia femminile. La Nazionale guidata da Milena Bertolini affronta alle 18, al Manchester City Academy Stadium, l'Islanda nel secondo turno della fase a gironi di Euro 2022. Le azzurre al debutto hanno perso con un pesante 5-1 contro la Francia, chiudendo sotto per 5-0 il primo tempo. Un ko che fa male ma più o meno prevedibile, magari non nel punteggio, dato che le Bleus sono tra le favorite per il successo finale. Il match di oggi, dunque, sarà già decisivo per il prosieguo nella competizione: in caso di sconfitta, infatti, Gama e compagne sarebbero costrette ad abbandonare anzitempo l'Europeo, mentre in caso di vittoria, in virtù dell'1-1 del primo turno tra Belgio e Islanda, le azzurre potrebbero contare su due risultati su tre nell'ultima sfida, quella contro le fiamminghe in programma lunedì alle 21.