La denuncia di Rosella Sensi: "Oscurare i Mondiali femminili sarebbe folle"

ROMA - La Tv di Stato non ha rinnovato il contratto con la Figc per quanto riguarda le nazionali giovanili e la Nazionale maggiore femminile. La prossima estate, in occasione dei Mondiali di calcio in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 il torneo non verrà trasmesso, e le ragazze allenate dal ct Milena Bertolini rischiano di essere oscurate.