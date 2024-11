Roma-Lione diretta Champions Femminile: segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio "Tre Fontane", la Roma di Alessandro Spugna sfida l'Olympique Lione in occasione della terza giornata della fase a gironi della UEFA Women's Champions League. Dopo le vittorie con Wolfsburg e Galatasaray, le giallorosse hanno l'opportunità di consolidare il primato nel gruppo A e staccare le dirette rivali, finaliste dell'ultima edizione della competizione continentale. Segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.