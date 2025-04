"Il Futuro è Donna", Giuliani e Linari contro il body shaming: "La bellezza sta nelle differenze"

Nella quarta puntata della web‑serie FIGC “Il futuro è donna”, il portiere azzurro Laura Giuliani e la centrale Elena Linari hanno affrontato il tema del body shaming, spiegando come la diversità fisica sia un valore da tutelare. Giuliani ha ricordato che, fin da bambine: "Ci insegnano a rincorrere la perfezione, ma la verità è che ognuno di noi deve stare bene per com’è e come si piace”.