L'Italia U19 torna al Mondiale Femminile. Gravina: "Traguardo eccezionale"

Risultato storico per la Nazionale italiana femminile Under 19 : le Azzurrine si sono qualificate al Mondiale U20 , un traguardo che mancava da ben 13 anni . L'ultima qualificazione dell'Italia al Mondiale U20 femminile risale al 2012, quando la Nazionale delle varie Linari, Salvai e Giuliani uscì ai gironi. Un verdetto aritmetico arrivato dopo la vittoria per 1-0 contro la Svezia ai gironi dell' Europeo U19 . Traguardo tagliato con 90 minuti di anticipo rispetto alla fine del gruppo A. Il risultato permette alla squadra del ct Matteucci di chiudere almeno al terzo posto nel girone garantendosi uno dei cinque posti riservati alle nazionali UEFA.

Italia, conquistato il Mondiale U20. Ora testa all'Europeo

Chiuso il discorso Mondiale, ora la testa è solo sull'Europeo. L'Italia è al secondo posto nel girone con 4 punti, alle spalle della Francia a 6 e davanti alla Polonia con un punto. Sabato alle 16 le Azzurrine affronteranno le francesi, già qualificate, per conquistare un posto in semifinale. Basterebbe un pari per passare il turno: Italia prima in caso di vittoria, mentre in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Polonia sulla Svezia sarebbe decisiva la differenza reti, attualmente di +1 per l'Italia e di -6 per le padrone di casa. Dopo la qualificazione al Mondiale, è arrivato anche il messaggio del presidente della Figc Gravina: "Straordinarie Azzurrine, partita dopo partita stanno riscrivendo la storia. La qualificazione al Mondiale è un traguardo eccezionale, che nobilita lo sviluppo complessivo del calcio italiano praticato dalle ragazze. Siamo orgogliosi della crescita esponenziale del movimento femminile che si rispecchia anche nel continuo miglioramento del ranking internazionale".