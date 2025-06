Le baby azzurre che andranno al Mondiale Under 20: chi sono le giovani calciatrici entrate nella storia

L'estate azzurra procede alla grande. Dopo la qualificazione dell'Under 17 femminile al Mondiale che si giocherà a ottobre in Marocco, ecco quella della Nazionale Under 19, che ieri battendo la Svezia si è assicurata il ritorno in Polonia, che sta ospitando l'Europeo e che farà lo stesso nel settembre del 2026 con il Mondiale Under 20. Un traguardo storico per la squadra guidata dal toscano Nicola Matteucci - un passato da attaccante e anche da allenatore delle giovanili dell'Empoli -, che l'Italia non raggiungeva dal 2012, anno della prima e unica partecipazione (nel 2004 il Mondiale era riservato alle Under 19): nel gruppo delle 20 convocate, il blocco Juventus è composto da sette calciatrici (il portiere Mustafic, i difensori Bertora, Cocino, Gallo e Tosello, l'esterno di centrocampo Zamboni e l'attaccante Ferraresi) ed è reduce dalla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia Primavera, ma i due gol in Polonia (quello del pareggio al 92' contro le padrone di casa e quello di ieri alla Svezia) li ha segnati la siciliana Giada Pellegrinò Cimò.

Baby Cimò, il futuro è suo

A 14 anni era troppo piccola per giocare in Serie B con la maglia rosanero, poi l'ha presa la Roma, con cui ha esordito in Serie A, in Coppa Italia e in Champions League. Quest'anno, invece, era in prestito alla Sampdoria. L'Europeo dell'Italia, però, non è finito: sabato alle 16 è in programma l'ultima partita del girone contro la Francia già qualificata, con in palio l'accesso alla semifinale. Con un pareggio la qualificazione sarebbe sicura, ma anche con una sconfitta - visto il vantaggio attuale nella differenza reti rispetto alla Polonia, +1 contro -6 - si potrebbe festeggiare il passaggio del turno.