Non piangete, Azzurre: siete state straordinarie, meritavate la finale

Lacrime e orgoglio si mescolano nella notte di Ginevra per l'Italia di Soncin. Il sogno della finale europea svanisce all'ultimo respiro sul rigore di Kelly che la bravissima Giuliani para, ma nulla può sulla ribattuta dell'algida Kelly, ancora una volta decisiva per l'Inghilterra. Sorprese dalla tigna della grande sfavorita dal pronostico, basite dal gol di Bonansea, terminale dell'impeccabile uno due Cantore-Caruso, le campionesse in carica