L'Italia femminile da Mattarella, Girelli in lacrime per le frasi del presidente

Dopo la delusione per l'impresa sfiorata agli Europei , l'Italia femminile ha incontrato il p residente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Le azzurre rientrate dalla Svizzera sono state accolte all'interno della Sala degli Specchi del Quirinale, con presenti anche il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. La Nazionale ha portato una maglia con le firme di tutta la rosa e la scritta 'al nostro Presidente' per il Capo dello Stato.

Girelli: "Il calcio femminile ha ancora fame"

"Meritiamo rispetto e visibilità. Il calcio femminile, in Italia, ha fatto tanta strada ma ha ancora fame". Queste le prime parole di Cristiana Girelli, capitana e capocannoniere dell'Italia, nel suo intervento al Quirinale. L'azzurra non è riuscita a trattenere l'emozione: "Vogliamo sognare in grande perché sappiamo che sulle nostre spalle non abbiamo solo la maglia azzurra, ma il sogno di tante bambine che vogliono arrivare lì dove siamo noi. Ogni bambina con un pallone in mano ha diritto a sognare. Siamo arrivate ad un minuto dalla finale, ma non è quel minuto che ci qualifica: è il cammino che abbiamo fatto. Questa non è una squadra, ma un collettivo che sa cadere senza spezzarsi".

Mattarella sull'Italia femminile: "Una bellissima pagina di sport"

Tanta emozione e lacrime per Cristiana Girelli durante l'intervento di Sergio Mattarella: "Ho seguito la Nazionale dall'inizio alla fine, dal Belgio all'Inghilterra. Il percorso è stato magnifico. Non bisogna farsi catturare dagli episodi sfortunati della semifinale, perché è stata scritta una bellissima pagina di sport e sono state presentate prestazioni di altissimo livello. Ringrazio e faccio i complimenti alle ragazze, che hanno svolto uno splendido Europeo e hanno reso onore alla bandiera e all'Italia. Lo sport incoraggia ragazzi, ragazze, bambini e bambine a intraprendere l'attività. Lo sport rafforza e consolida la vita sociale e i risultati".