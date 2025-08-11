"Le Azzurre siamo Noi - Oltre il sogno": online la nuova puntata sul documentario dell'Italia agli Europei femminili

Un percorso straordinario, storico, adesso raccontato anche dal dietro le quinte, con tutti i retroscena, tutte le emozioni vissute dalle protagoniste dentro e fuori dal campo. Questo e molto altro è ‘Le Azzurre Siamo Noi - Oltre il sogno’, la puntata della docuserie visibile in esclusiva su Vivo Azzurro TV che ripercorre il cammino dell’Italia a EURO 2025. La prima puntata della docu-serie dopo la fine dell'Europeo, concluso solo in semifinale. Le precedenti tre puntate, lanciate sulla piattaforma OTT a fine giugno, avevano raccontato l'avvicinamento alla competizione.