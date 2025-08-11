"Le Azzurre siamo Noi - Oltre il sogno": online la nuova puntata sul documentario dell'Italia agli Europei femminili

Un percorso straordinario, storico, adesso raccontato anche dal dietro le quinte, con tutti i retroscena, tutte le emozioni vissute dalle protagoniste dentro e fuori dal campo. Questo e molto altro è ‘Le Azzurre Siamo Noi - Oltre il sogno’, la puntata della docuserie visibile in esclusiva su Vivo Azzurro TV che ripercorre il cammino dell’Italia a EURO 2025. La prima puntata della docu-serie dopo la fine dell'Europeo, concluso solo in semifinale. Le precedenti tre puntate, lanciate sulla piattaforma OTT a fine giugno, avevano raccontato l'avvicinamento alla competizione.
"Chiudete gli occhi, pensate alla gioia, alla passione...."
“Vi chiedo di chiudere gli occhi, provate a pensare alla vostra prima partita o al primo allenamento, alla prima volta che avete toccato il pallone. Alla gioia, alla passione…”. Si apre così la puntata, con le parole del commissario tecnico Andrea Soncin, pronunciate nella riunione tecnica che ha preceduto i quarti di finale con la Norvegia. Le immagini esclusive svelano i metodi di lavoro del commissario tecnico, la forza del gruppo e le dinamiche quotidiane di un ritiro vissuto tra le montagne svizzere. Emozioni sincere, allenamenti intensi e momenti di complicità, oltre alle tante testimonianza. Tutto ciò è raccontato nella docu-serie. Un'avventura iniziata il 27 giugno nel quartier generale di Weggis, fino al 24 luglio, con l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.