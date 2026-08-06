Soncin torna dagli USA: "Siamo sulla strada giusta". Focus su metodologia e cura delle Azzurre

Soncin: "Accoglienza incredibile e confronto molto utile"

Durante il viaggio, lo staff azzurro ha incontrato Cristiana Girelli, Lisa Boattin, Lucia Di Guglielmo e Sofia Cantore, oltre ai dirigenti e agli staff tecnici di Bay FC, Houston Dash e Washington Spirit. “È stata una settimana intensa, caratterizzata da un'accoglienza incredibile e molto calorosa. Il bilancio è estremamente positivo: siamo partiti con l'idea di creare connessioni sempre più solide anche con i club oltreoceano e abbiamo trovato grande professionalità e massima apertura al confronto”, le sue parole. Tra gli aspetti che hanno maggiormente colpito il Ct c'è l'approccio "player-centered", con un'attenzione costante al benessere dell'atleta, al recupero fisico e alla crescita individuale. "Negli USA il progetto di mettere la persona al centro è quasi esasperato. C'è un'attenzione estrema a tutto quello che le ragazze necessitano per rendere al massimo. Mi reputo soddisfatto perché abbiamo visto che siamo sulla buona strada. Vogliamo continuare a procedere in questa direzione, con fiducia ed entusiasmo, per centrare i risultati che cerchiamo". L'attenzione è ora rivolta ai play-off contro la Bielorussia, in programma il 9 e 13 ottobre, passaggio decisivo per continuare la corsa verso il Mondiale di Brasile 2027.