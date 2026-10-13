Dove vedere Italia-Bielorussia femminile in tv? Rai o Sky, orario

L'Italia femminile di Andrea Soncin torna a sfidare la Bielorussia a pochi giorni dalla vittoria sul campo neutro di Tbilisi, con l'obiettivo di archiviare la pratica e staccare il pass per il secondo turno di questi playoff che mettono in palio l'accesso ai Mondiali in programma in Brasile nel 2027. Si riparte dai gol di Piemonte e Polli, che hanno lasciato il segno nel primo round del doppio confronto.

Italia-Bielorussia femminile, l'orario

La gara di ritorno tra Italia e Bielorussia femminile andrà in scena oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 18:15 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Chi avrà la meglio, potrà giocarsi il pass per i Mondiali il primo e il 5 dicembre, nel secondo ed ultimo turno di questi playoff.

Dove vedere Italia-Bielorussia femminile in diretta tv

La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

Italia-Bielorussia femminile, dove vederla in streaming

La partita delle azzurre sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Italia-Bielorussia in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.