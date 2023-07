Mondiale femminile, vittorie per Svizzera e Spagna

È finita 0-0 la sfida dei Mondiali femminili a Melbourne, in cui le campionesse olimpiche del Canada e la Nigeria. La 40enne stella delle canadesi Christine Sinclair si è fatta parare un rigore, concesso al 5' st dopo consulto al Var: la bomber del team nordamericano ha visto la propria conclusione dal dischetto neutralizzata dalla nigeriana Chiamaka Nnadozie, vedendo svanire almeno per ora il sogno di andare in gol in sei edizioni diverse dei Mondiali. Tensione invece tra le nigeriane, che fino all'ultimo momento hanno minacciato di non andare in campo a causa di una disputa con la loro federazione per i premi. È nigeriana anche la prima espulsa di questo Mondiale, Deborah Abiodun, sanzionata con il rosso anche in questo caso dopo intervento del Var.