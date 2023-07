Italia-Svezia, il dolce bacio da "avversarie" tra Lisa Boattin e Linda Sembrant

Compagne nello sport e nella vita, avversarie sul campo in occasione dei Mondiali femminili . È la storia dell'azzurra Lisa Boattin e della scandinava Linda Sembrant , che si sono affrontate durante Italia-Svezia , terminata 0-5 a sfavore della nazionale allenata da Milena Bertolini . Ma al di là del risultato, una scena in particolare ha catturato l'attenzione mediatica e coinvolge proprio le due giocatrici.

Il bacio tra Lisa Boattin e Linda Sembrant prima di Italia-Svezia

L'amore tra Lisa Boattin e Linda Sembrant è nato nella Juve, dove le due calciatrici giocano insieme. Lo stesso club bianconero, lo scorso anno, in occasione di San Valentino, condivise un video in cui erano coinvolte anche le due compagne. Questa volta, però, sono state avversarie in occasione di Italia-Svezia. E nel pre-partita è scattato un bacio tra le due, simbolo di romanticismo ma anche emblema di uno sport in cui ci vuole un attimo a trovarsi da avversarie ad... amanti.