Mondiali femminili, Spagna in finale: battuta la Svezia

La Spagna supera la Svezia per 2-1 e approda alla finale del campionato del mondo femminile di calcio in svolgimento in Australia e Nuova Zelanda, All''Eden Park' di Auckland tutto si decide negli ultimi 10'. Le iberiche passano in vantaggio con Paralluelo all'81' ma vengono raggiunte all'88' dalla rete di Blomqvist. Un minuto dopo il gol vincente di Carmona Garcia con un tiro da fuori area su calcio d'angolo. Per la Spagna è la prima finale ad un Mondiale femminile. Domani alle 12 ora italiana è prevista l'altra semifinale tra Australia e Inghilterra allo stadio Olimpico di Sydney