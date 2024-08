La FIFA introduce il gesto "No Racism" alla Coppa del Mondo femminile U-20

Le associazioni affiliate alla FIFA si sono unite al 74° Congresso FIFA per seguire l'impegno della FIFA nel liberare il calcio dal razzismo. In seguito all'approvazione unanime del 74° Congresso FIFA a Bangkok, in Tailandia, il 17 maggio 2024, il gesto globale delle braccia incrociate per segnalare gli abusi razzisti entrerà a far parte del protocollo calcistico quando sarà attuato in occasione della Coppa del Mondo femminile Under 20 di Colombia 2024™?.

Il gesto "No Racism"

Il gesto "No Racism", che darà la possibilità a giocatrici, arbitri e dirigenti delle squadre di prendere posizione contro il razzismo, sarà implementato come parte della procedura in tre fasi già esistente in occasione della manifestazione colombiana, che prenderà il via il 31 agosto.

Incrociando le mani sui polsi, le giocatrici potranno segnalare direttamente all'arbitro di essere oggetto di abusi razzisti, inducendo l'arbitro ad avviare la procedura in tre fasi. Con la prima fase, la partita verrà interrotta. Se l'abuso continua, la partita viene sospesa e i giocatori e gli ufficiali di gara escono dal campo di gioco. Nel caso in cui l'incidente non cessi, nella terza fase la partita sarà abbandonata.

Il gesto "No al razzismo" sarà attuato in tutte le competizioni FIFA e diventerà parte della procedura in tre fasi, che tutte le associazioni affiliate alla FIFA hanno accettato di rendere parte obbligatoria del loro panorama calcistico, assicurandone l'applicazione ovunque nel mondo.

Nell'ambito della sua politica di tolleranza zero contro tutte le forme di discriminazione, e dato che i giocatori sono spesso bersaglio di razzismo, la FIFA ha intrapreso un ampio processo di consultazione con giocatori ed ex giocatori, sia uomini che donne, di tutto il mondo, tutti appassionati di un cambiamento. Per la posizione globale della FIFA contro il razzismo, il gesto è la seconda delle cinque aree di azione chiave che sono state delineate durante il Congresso FIFA.

Contro il razzismo tutti insieme

"Combattere il razzismo è qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme", ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino. "L'attuazione del gesto 'No Racism' alla Coppa del Mondo Under 20 femminile FIFA 2024™? in Colombia è un primo passo fondamentale per responsabilizzare le giocatrici di tutto il mondo". Ora che è stato inserito nella procedura in tre fasi, non vediamo l'ora di vedere questo gesto diffuso in tutto il mondo per ottenere il massimo effetto".

"Questo provvedimento è stato sostenuto all'unanimità al Congresso della FIFA da tutte le 211 Associazioni affiliate alla FIFA. Ringrazio i membri della FIFA per la loro determinazione e i loro sforzi in quella che è una lotta unitaria per sradicare definitivamente il razzismo dal calcio e dalla società. Vorrei ringraziare tutti i giocatori - attuali e del passato - che hanno contribuito a questo passo avanti. Dobbiamo tutti collaborare con i governi e le autorità di polizia per far sì che vengano inflitte conseguenze a coloro che minacciano di rovinare il nostro sport con il razzismo. Ora stiamo agendo in modo risoluto e inequivocabile".