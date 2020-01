La Juve batte l'Empoli a domicilio, la Fiorentina ne fa 6 al Florentia

Bene la Juventus, benissimo la Fiorentina. Inizia acon un nuovo successo il girone di ritorno la formazione di Rita Guarino, espugnando il difficile campo dell'Empoli e conquistando la sua vittoria numero 11 nelle prime 12 giornate. La squadra piemontese sblocca la combattuta partita in terra toscana al 18’: assist di Valentina Cernoia e di punta, con il destro, Cristiana Girelli infila all’angolino, non lasciando scampo a Baldi. Al 39’, però, l’Empoli pareggia: cross col mancino di Prugna e stacco perfetto di Acuti ad anticipare Giuliani, non perfetta in uscita. La squadra ospite non molla, attacca e ad inizio ripresa si riporta avanti. Al 56’ sponda dietro per il mancino potente e preciso di Cernoia, che mette a referto il suo quinto centro in campionato. Nel secondo tempo la squadra bianconera sfiora più volte la terza rete, senza però concretizzare una netta supremazia territoriale. 1-2 in trasferta e 34 punti per la Juventus, 28 invece per la Fiorentina, che nel derby toscano non tradisce le attese.

Fiorentina senza freni, tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro

La squadra di Cincotta mette le cose in chiaro nei primi 10 minuti di gioco. Al 5’ tocco al volo di Alia Guagni, Mauro lascia sfilare il pallone a Tatiana Bonetti, che insacca di potenza. Si scambiano i ruoli al 9’: filtrante magnifico di Bonetti per Mauro, che non lascia scampo a Katja Schroffenegger. Al 34’ arriva il bis per la numero 10 viola: dopo un corner battuto da sinistra, di testa Bonetti segna il 3-0. Il poker lo serve ancora Mauro al 43’, al termine di un’azione stupenda: Bonetti in verticale per Guagni, cross di prima per la centravanti viola, che col piatto realizza la sua doppietta. Nella ripresa la Fiorentina arrotonda ancora il punteggio: al 50’ Bonetti realizza la sua tripletta su assist di De Vanna e al 66’ proprio l’australiana porta a sei le marcature viola. Nel mezzo l’autorete sfortunata di Tortelli, che devia in porta un cross da destra. Finisce 6-1, Bonetti aggancia Girelli a quota 12 gol nella graduatoria delle migliori marcatrici di questo campionato e la Fiorentina blinda il suo secondo posto in classifica. La squadra viola si conferma al secondo posto e con un roboante 6-1 piega il Florentia San Gimignano. Domani alle 12.30 è in programma il posticipo di lusso tra il Milan di Maurizio Ganz, quarto in graduatoria, e la Roma di Betty Bavagnoli, terza forza del campionato.