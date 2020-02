Frenata Juve, vittoria della Fiorentina, la Roma non può sbagliare

ROMA - La 14a giornata di Serie A vede una frenata a sorpresa della Juve di Rita Guarino, che in casa della Florentia nè subisce nè segna, registrando il suo primo 0-0 e il secondo pareggio in generale in questo campionato. Le bianconere restano prime in classifica, ma a +6 sulle rivali come la Fiorentina, reduce dal successo 1-0 in casa del Tavagnacco nell'anticipo delle 12.00 (a segno Paloma Lazaro nel primo tempo). Domani toccherà alle capitoline tenere il passo delle viola in ottica secondo posto, ma alla vigilia del match con l'Empoli Ladies (in programma alle 12.30 come il derby tra Milan e Inter) alla formazione toscana sono arrivati i complimenti di Betty Bavagnoli, che invita le sue giocatrici a tenere altissima la guardia. "L'Empoli è una squadra davvero molto interessante, allenata molto bene dal loro mister e che fin dall'inizio del campionato ha giocato e sta giocando bene. Quindi non sarà una gara facile, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno e soprattutto una squadra come l'Empoli che ha dimostrato davvero di saper giocare un ottimo calcio". Massima attenzione in vista della sfida di domani, e anche per quanto riguarda l'atteggiamento, che spesso non ha permesso alle giallorosse di raccogliere quanto preparato durante gli allenamenti settimananli: "Sia in casa che fuori cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco e di fare bene, spesso siamo riuscite a comportarci bene come ho sempre chiesto alla squadra, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale. Il paradosso è che a volte quando passiamo in vantaggio ci adagiamo un po' e forse perdiamo quella concentrazione che invece serve per tutti i novanta minuti della gara. Questo non deve più accadere, dobbiamo essere una squadra che inizia in un certo modo e finisce in un certo modo. Questo è quello su cui abbiamo lavorato in settimana e su cui continuiamo a lavorare".

La Juve frena con la Florentia, successi per Fiorentina e Sassuolo

