Roma in fiducia dopo l'exploit di Sassuolo, mercoledì la Coppa Italia

ROMA - Sono tre punti pesanti quelli che la Roma di Betty Bavagnoli ha raccolto sul campo del Sassuolo nella 16a giornata di campionato. Tre punti che danno fiducia e che portano momentaneamente le giallorosse a -1 da Fiorentina e Milan, che non hanno giocato il posticipo domenicale a causa delle misure precauzionali prese da Governo e Ministero della Sanità in merito alla criticità Coronavirus (il CONI e la FIGC hanno infatti annullato tutti gli eventi sportivi in programma tra Lombardia e Veneto anche nel settore femminile). L'allenatrice delle capitoline, analizzando il successo di misura firmato da Agnese Bonfantini, in grande spolvero e decisiva nelle ultime giornate, ha però già archiviato la Serie A e posto l'attenzione sui prossimi impegni. "Faccio i complimenti alle mie ragazze che hanno letto bene la gara e portato a casa una vittoria contro una signora squadra; ora però ci aspetta una partita importante in Coppa Italia, con cui vogliamo chiudere il passaggio del turno”. Il ritorno dei quarti di finale contro il San Marino Academy (dopo il netto 6-1 in trasferta all'andata) è in programma al Tre Fontane mercoledì alle 14.30 e non dovrebbe essere a rischio rinvio, dato che le manifestazioni sportive in dubbio al momento sono soltanto quelle tra Lombardia e Veneto. A ridosso dell'impegno infrasettimanale c'è anche la partenza delle Azzurre per il Portogallo (in occasione dell'Algarve Cup) prevista per giovedì dall'aeroporto di Venezia, e che coinvolge tra le tante nazionali anche le giallorosse Elisa Bartoli e Manuela Giugliano.

© LAPRESSE