Serie A: 1-1 tra Roma e Florentia, colpaccio delle viola in casa del Milan

SAN GIMIGNANO - La Roma impatta 1-1 il match in casa della Florentia nel 20° turno di Serie A e replica il risultato dell'andata. Al “Santa Lucia” le giallorosse di Bavagnoli partono aggressive e sbloccano il punteggio dopo appena nove minuti: corner di Bernauer e destro al volo di Linari che supera Tampieri; primo gol in Serie A per il difensore ex Atletico in maglia giallorossa, e primo nella competizione da giugno 2018, quando andò a bersaglio contro la Res Roma in maglia viola. Al 28’ altra occasione enorme per le capitoline: Serturini intercetta il pallone al limite dell’area toscana, si accentra e solo una grande risposta dell’estremo difensore neroverde evita il 2-0. Alla mezz’ora grande azione di Thomas che serve bene Lazaro in mezzo sfruttando una disattenzione delle avversarie, ma l’attaccante spagnola con la punta del piede non trova la porta per una manciata di centimetri. Al 44’ la Florentia rimette in equilibrio la gara grazie ad un calcio di rigore guadagnato e trasformato da Cantore, atterrata in area da Soffia. Ottava rete dell’attaccante classe ’99 nel torneo in corso, la prima contro la Roma. Nella ripresa ci provano con più intensità le giallorosse, che creano diverse occasioni, centrano un palo con Linari e costringono la retroguardia di casa a fare gli straordinari. All'85 però è Anghileri a sfiorare il colpo della rimonta: il gran destro dell'attaccante neroverde però trova una prodigiosa Baldi in opposizione e al triplice fischio il punteggio non cambia. Nelle altre due sfide domenicali, successi per Inter e Fiorentina, che battono 5-2 e 3-1 la San Marino e il Milan, con il Diavolo costretto a giocarsi il secondo posto nello scontro diretto con il Sassuolo.