Pari della Roma, Bavagnoli: "Ora serve un finale di stagione importante"

ROMA - La 20a giornata di Serie A lascia un pizzico di amaro in bocca alla Roma di Betty Bavagnoli, che sul campo della Florentia gioca con convinzione, crea diverse occasioni da gol ma non va oltre l'1-1 (come nella sfida d'andata al Tre Fontane) e ora dovrà fare la massima attenzione negli ultimi due turni contro Juventus e Napoli per evitare di mettere a rischio il quarto posto. La classifica vede le giallorosse favorite sulla Fiorentina, quinta a -4, ma nei 180' che restano da disputare sarà concesso loro un solo eventuale passo falso. Tuttavia, nonostante il mancato successo a San Gimignano, l'allenatrice delle capitoline non si è detta insoddisfatta della prestazione: "Non siamo contente del risultato ma siamo rimaste credo 75 minuti nella loro metà campo, producendo tanto. Ci è mancato un passettino, cinismo, convinzione, cattiveria agonistica. Ora serve prepararsi per un finale di stagione importante". Gli obiettivi della squadra ora sono due: centrare il piazzamento alle spalle di Juventus, Milan e Sassuolo - per ottenere l'accesso alla prossima edizione di Supercoppa - e la finale di Coppa Italia del prossimo 30 maggio, contro le rossonere di Ganz. La fiducia nei propri mezzi non manca e Betty Bavagnoli confida nella crescita esponenziale del gruppo: "Abbiamo dimostrato di saper giocare contro qualsiasi avversario. L’unico che può metterci in difficoltà è la nostra convinzione, la lettura e l'interpretazione delle diverse situazioni. Non possiamo concedere niente e confermarci la squadra forte che stiamo diventando". Bartoli e compagne hanno ormai alzato l'asticella, e anche se nella trasferta toscana contro la Florentia non sono arrivati i tre punti, i segnali sono positivi a livello corale ma anche individuale. Importanti in questo senso il primo gol in giallorosso di Elena Linari (che ha sfiorato la doppietta centrando anche un palo) e il rientro di Giada Greggi dopo l'infortunio: "Nota positiva il suo ritorno dopo sei mesi e mezzo" - le parole della sua coach - "e sono felicissima di averle dato questa possibilità. Ci aiuterà tanto, ha quella frequenza di passo, quella grinta e quella determinazione che sono fondamentali".