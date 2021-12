La Roma aggancia la zona Champions. Bartoli: “Crediamoci”

Roma - Il primo storico derby della Capitale in Serie A femminile se lo aggiudica la Roma, che grazie al 3-2 frutto delle reti di Pirone, Bernauer e Glionna, quest'ultima su punizione per il gol vittoria (la sua è anche la 200a marcatura del club capitolino), batte la Lazio e aggancia il Sassuolo al secondo posto in classifica, in piena zona Champions. Per le giallorosse si tratta del quinto successo consecutivo nel massimo campionato, che tra le grandi protagoniste dell'avvio stagionale vede una perfetta assist woman come Giugliano (4 passaggi vincenti per lei) ma anche bomber Pirone, che questa volta mette la firma sul match battendo l'estremo difensore avversario di testa. “Non abbiamo iniziato in maniera molto serena, ma ci sta – ha dichiarato Spugna – Era una partita particolare e in queste gare i punti in classifica forse non sono quello che fanno la differenza. Però l'abbiamo portata a casa, la classifica ci vede al secondo posto quindi giocheremo le altre partite come finali per poter riuscire ad arrivare a un obiettivo importante”.