La Roma sogna l'Europa e si gode i gol di Benedetta Glionna

La Roma conquista un importante successo sul campo del Sassuolo e, nonostante il sogno Scudetto sia ora lontano cinque punti, consolida il secondo posto in classifica e si mette a un passo dalla storica qualificazione in UEFA Women's Champions League . Le giallorosse vincono 3-0 contro le neroverdi, per la formazione guidata da Spugna un altro record: la Roma, infatti, ha trovato la rete in tutte le ultime 12 gare disputate in Serie A, trovando dieci vittorie, due pareggi e zero sconfitte . Tra le migliori in campo il gioiello Benedetta Glionna , che in questo campionato firma la sua prima doppietta. “Ci tenevamo a fare una buona partita, l’abbiamo preparata bene, nonostante qualche assenza – dichiara l'esterno d'attacco capitolino – Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto dal primo minuto ed è arrivata la vittoria. Sono contenta che siano arrivati questi due gol, ma soprattutto sono felice di aiutare la squadra per raggiungere il nostro obiettivo finale”.

Spugna: “Stiamo facendo il massimo per potere arrivare in Europa”

“Che non fosse facile lo sapevamo, venivamo ad affrontare un avversario forte – commenta Spugna – Il Sassuolo nel primo tempo era molto chiuso, ma siamo state brave ad avere la giusta pazienza per arrivare al gol del vantaggio. Poi abbiamo avuto qualche spazio in più, lì siamo state abili ad attaccare la profondità. La classifica ci sta sorridendo, ma non dobbiamo pensare che è fatta per il secondo posto. La prossima partita contro il Verona sarà molto importante per la stagione, forse sarà la più importante, contro un’avversaria già retrocessa ma non significa niente perché con il Pomigliano ha vinto. La rosa è di qualità, lo sapevamo, chiunque giochi in questo momento lo fa bene. Ciò ci permette di fare le belle prestazioni che stiamo facendo. Stiamo facendo il massimo per potere arrivare in Europa”.