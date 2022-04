La Roma vince ancora e festeggia la prima doppietta di Mijatovic

ROMA - La Roma centra il 14° successo della Serie A 2021-22 e, a tre giornate dalla fine del campionato (l'appuntamento con la 20a giornata è per il 24 aprile dopo la pausa per gli impegni della Nazionale), consolida il secondo posto in classifica a -5 dalla capolista Juventus e a +5 dal Milan, ora terzo della classe. Al Tre Fontane la formazione di Spugna è devastante, vince 7-1 con il Verona e tra le note positive di giornata festeggia anche la prima doppietta di Milica Mijatovic, centrocampista serba classe '91 alla prima da titolare. Ora le giallorosse sono davvero a un passo dalla storica qualificazione in Champions League, e fino a quando la matematica non le condanni possono sperare pure nello Scudetto. “È stata la partita che volevamo. Volevamo dominarla, condurla dall’inizio. Anche se loro hanno trovato un gol, la cosa più importante è stata la prestazione di livello alto. Mijatovic ha realizzato una doppietta, Andressa, Paloma, Pirone hanno fatto gol, Bernauer è subentrata molto bene ed è stata brava Bergersen, che ha avuto il giusto premio dopo tanti allenamenti con tanto impegno”, dichiara Spugna.