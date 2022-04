La Roma batte 3-2 la Fiorentina con Di Guglielmo, Lazaro e Haug

FIRENZE - Festeggia la Roma, che batte 3-2 la Fiorentina e blinda il secondo posto in classifica a quota 48 punti, quando mancano due giornate al termine del campionato. I primi venti minuti di gioco sono di sostanziale equilibrio, nessuna delle due squadre prevale davvero sull'altra. Il gol (e in realtà la prima vera occasione) che dà vita al match arriva, infatti, a pochi minuti dalla mezz'ora: al 24' Andressa tenta la conclusione dalla distanza ma Schroffenegger è attenta e devia in angolo; sulla bandierina va proprio la brasiliana che pennella un cross più che invitante per Di Guglielmo che impatta bene il pallone e la butta dentro per il vantaggio giallorosso. Subito dopo è Serturini ad andare vicinissima al raddoppio, la classe '98 riceve palla in area e calcia di potenza con il suo tentativo che termina alto. La Fiorentina riparte, e Catena al 32' guadagna un prezioso calcio di rigore in virtù del fallo subito da Kollmats: sul dischetto va bomber Sabatino che non sbaglia e sigla l'1-1, mettendo a referto il suo dodicesimo centro stagionale.