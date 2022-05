Juve Women: Pedersen e Peyraud-Magnin guarite dal Covid

Juve Women: dopo Cristiena Girelli, rientrano dal Covid anche Peyraud-Magnin e Pedersen

Dopo l'ultimo tampone, avvenuto in mattinata, è stato proprio il club bianconero a ufficializzare la notizia. Di fatto, 24 ore dopo il rientro di Girelli, bocca da fuoco dell'attacco bianconero, torna quindi ad avere a disposizione anche l'estremo difensore ex Lione, Arsenal e Atletico Madrid e l'attaccante esterna danese ex Levante.

Juve Women: recuperi importanti per Scudetto e Coppa Italia

In tutto, tre rientri fondamentali per il finale di stagione della squadra timonata dal tecnico australiano Joe Montemurro, vicinissima a vincere nuovamente lo Scudetto (che possono conquistare nella prossima partita in casa contro il Sassuolo). Una Juventus Women che, domenica 1° maggio, ha anche conquistato il pass per la finale di Coppa Italia (in cui affronterà la Roma il prossimo 22 maggio) dopo avere eliminato il Milan.