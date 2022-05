Serie A, la Roma affronta la Samp per la storica qualificazione in Champions

ROMA - Torna in campo la Serie A femminile, pronta a vivere la penultima giornata della stagione e a dare, quindi, i suoi primi verdetti oltre alle già annunciate retrocessioni in B di Verona e Lazio. Al Tre Fontane, domani sabato 7 maggio alle 14.30, la Roma di Spugna affronta la Sampdoria in un match che può voler dire la storica qualificazione delle giallorosse in UEFA Women's Champions League in virtù del consolidamento indiscusso del secondo posto in classifica. Bartoli e compagne – la gara va in scena in contemporanea con Juventus-Sassuolo (alle bianconere basta un solo punto per lo Scudetto) – hanno vinto 2-1 l’unica partita giocata finora con la Samp, che risale allo scorso 5 dicembre in campionato: per le capitoline gol di Paloma Làzaro e autorete di Debora Novellino; a segno Stefania Tarenzi per le blucerchiate. Tra le squadre di Serie A la Roma è la formazione che non perde da più partite consecutive in tutte le competizioni: 13 gare da imbattute con 11 vittorie e 2 pareggi. La sconfitta più recente risale, infatti, al 5 gennaio durante la semifinale di Supercoppa contro il Milan. La Roma è, inoltre, la formazione che conta più marcatrici differenti in questo campionato (14), segue proprio la Sampdoria con 13 giocatrici diverse con almeno una rete all’attivo. Contro la Sampdoria è arrivata una delle nove reti di Làzaro in questa Serie A. Se dovesse andare a bersaglio quella blucerchiata diventerebbe la sesta avversaria contro cui l’attaccante spagnola conta sia un gol in casa che in trasferta nel massimo campionato italiano. Ci è già riuscita contro Juventus, Verona, Fiorentina, Pink Bari e Orobica.