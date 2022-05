La Roma vola in Europa, Spugna: “Risultato incredibile, ora testa al derby”

ROMA - La Roma batte 8-0 la Sampdoria e conquista definitivamente la storica qualificazione in Champions League. Nel giorno in cui la Juve, in virtù del 3-1 al Sassuolo vince il suo quinto Scudetto, le giallorosse di Spugna sovrastano le blucerchiate e consolidano il secondo posto in classifica a quota 51 punti, guardando con grande ottimismo al derby contro la Lazio, ultima gara di campionato, e alla finalissima di Coppa Italia con la Juventus, in programma domenica 22 maggio a Ferrara. Al Tre Fontane è una vera pioggia di gol, e ad aprire le danze ci pensa Serturini, alla sua 100ª presenza in giallorosso: “Sembra ieri la prima volta in cui ho indossato i colori giallorossi – commenta l'esterno d'attacco – Quel giorno iniziava la nostra storia e noi eravamo consapevoli di avere il dovere di onorare questa maglia. È una grande responsabilità che sento mia da sempre. È vero, non sono nata qui, ma da questa città e da questo calore ti senti adottata da subito e non puoi non cercare di sdebitarti. Cento volte grazie a coloro che hanno condiviso questo con me. È stato bellissimo festeggiare in una giornata storica. Sono tanto orgogliosa di tutto questo”.