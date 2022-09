Roma ko, la Juve Women vola grazie a Cernoia. Espulsa Giugliano

VINOVO (TORINO) - Dopo i due successi nelle prime due giornate si ferma la Roma Femminile , battuta dalla Juve Women che si prende anche la vetta della classifica della Serie A. A Vinovo la squadra di Montemurro vince per 1-0 contro le giallorosse di Bavagnoli grazie alla rete di Cernoia nella ripresa. Pesa per le giallorosse l'espulsione di Giugliano . Le bianconere salgono in testa con 7 punti, uno in più rispetto proprio alla Roma e a Fiorentina e Sampdoria, che hanno però una partita in meno.

La cronaca di Juve Women-Roma

Ci prova la Roma nelle prime fasi di partita con la ex Glionna e Giacinti, ma Magnin difende bene la sua porta. Decisamente più ispirate le giallorosse, che tengono il pallone e continuano a creare occasioni. Per la Roma c'è anche da considerare il problema di Di Gugliemo, costretta al cambio già al 20' per infortunio. Al suo posto entra Landstrom. Il primo tempo si chiude senza reti. La Juve Women reagisce e si scatena nella ripresa: al 52' traversa di Girelli e poi il minuto dopo arriva il gol di Cernoia, con il suo cross che prende uno strano effetto sorprendendo Ceasar. Roma in svantaggio che rimane anche in 10 al 65' per l'espulsione di Giugliano (doppia ammonizione). Assalto delle giallorosse nel finale ma la Juve Women regge e porta a casa i tre punti.