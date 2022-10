Roma femminile, domani la Champions. Spugna: "Vogliamo dominare"

Inizia domani, per la Roma femminile, l’avventura in Champions League. La squadra di Alessandro Spugna, oggi in conferenza con Manuela Giugliano, affronterà a Latina lo Slavia Praga: “A parte Di Guglielmo, le altre sono a disposizione e questo mi consente di mandare in campo gente fresca, visto che affrontiamo una squadra fisica e molto forte”, ha detto l’allenatore della Roma. Roma che dovrà mantenere, a detta del tecnico, un atteggiamento aggressivo e offensivo: “Sono una squadra molto esperta, con molte nazionali. Dobbiamo fare molta attenzione. È una partita che dipende da noi. Se riusciamo a dominare il gioco come contro lo Sparta è una gara che possiamo portare a casa. La loro arma migliore sono le ripartenze. Noi abbiamo consapevolezza e voglia di rimanere in questa Champions. Non dobbiamo temere nulla, ma avere rispetto”.