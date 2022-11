Roma-Sampdoria 2-0, Giugliano e Haug trascinano le Women giallorosse: vetta blindata

ROMA - Prosegue la cavalcata della Roma femminile in Serie A: le giallorosse di Alessandro Spugna, reduci dal successo in finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, regolano 2-0 la Sampdoria al 'Tre Fontane' e confermano il proprio primato in classifica. Giugliano sblocca la contesa al 42' della prima frazione con un preciso calcio di punizione che non lascia scampo all'estremo difensore blucerchiato Tampieri. Nel secondo tempo le Women giallorosse amministrano il vantaggio senza troppi patemi e sfiorano il raddoppio prima con Serturnini e poi con Greggi. Il dominio della Roma è netto e il gol del 2-0 arriva al minuto 83: lo firma Haug, abile a trasformare di testa un chirurgico traversone di un'ispirata Greggi. Una vittoria importante per le ragazze di Spugna, saldamente al comando della Serie A con 24 punti. Quinta sconfitta nelle ultime sei partite di campionato invece per le blucerchiate di Antonio Cincotta che rimangono inchiodate al sesto posto a quota 10 punti.