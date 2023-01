FIRENZE - In attesa della risposta della Juventus, la Roma allunga in classifica a +6, 33 punti contro i 27 delle bianconere, grazie al successo larghissimo contro la Fiorentina: allo stadio Piero Torrini finisce in goleada per le giallorosse, 7-1: a segno Andressa (doppietta), Greggi, Haavi, Kramzar, Cinotti e Giugliano. Per la Viola soltanto Parisi.