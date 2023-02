COMO - Prosegue senza sosta la cavalcata della Roma Femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna non si fermano più e colgono la quarta vittoria consecutiva in Serie A espugnando il campo del Como: finisce 1-0 per le giallorosse, grazie alla decisiva rete messa a segno dalla brasiliana Andressa al 26' del primo tempo. Tre punti che permettono alla giallorosse di blindare il primato in classifica a quota 42 punti.