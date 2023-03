Juve-Inter, non solo Rabiot: furia sui social per il gol di mano delle Women

Nonostante il campionato di Serie A sia in pausa per via della sosta nazionali, sui social si parla ancora molto dell'episodio accaduto in occasione del gol di Kostic in Inter-Juve dello scorso 19 marzo. In quell'occasione, i tifosi nerazzurri hanno infiammato la rete con le proteste a seguito di un presunto fallo di mano di Rabiot , che avrebbe "sporcato" l'azione del gol. Anche oggi, sabato 25 marzo, sui social è stato richiamato quell'evento, per via di un episodio analogo avvenuto in Inter-Juve di Serie A femminile .

Inter-Juve Women, Sembrant come Rabiot? I tifosi protestano

Nel campionato di Serie A femminile è partita da qualche giorno la poule Scudetto: Inter e Juve si sono sfidate sabato 25 marzo, entrambe in corsa per il titolo. In campo, però, avviene un episodio che richiama l'ultimo episodio accaduto nel campionato maschile. Al 15' le bianconere passano in vantaggio con il gol di Linda Sembrant, che riesce a trovare la deviazione vincente dopo uno stop che per le Women di Rita Guarino è un palese tocco di mano. Prontamente sui social iniziano a girare le foto e gli screenshot del gol e i tifosi dell'Inter non ci stanno. Un Rabiot 2.0? Partono le polemiche: "Se anche nel calcio femminile è tutto regolare fare gol aiutandosi con il braccio, allora giochiamo un altro sport con loro". In questo caso, però, nella Serie A femminile non esiste la VAR e l'arbitro non ha la possibilità di rivedere l'episodio. Dubbi anche sui gol successivi della Juve: le immagini su Twitter ricostruiscono l'episodio del definitivo 1-3 di Bonansea, che sembra essere in fuorigioco al momento del colpo di tacco di Girelli. Una sfida decisiva vinta dalle bianconere, e nel post-partita Guarino, allenatrice dell'Inter, interviene così: "Di sospetto c’è poco. Non ha senso commentare. Accettiamo senza commentare".