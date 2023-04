La Roma femminile batte la Juve: scudetto a un passo, quando può arrivare

ROMA - La Roma Femminile batte 3-2 la Juventus nel big match del 'Tre Fontane' e si avvicina al primo scudetto della sua storia. Nella quinta giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile, le giallorosse superano di misura le bianconere (per la prima volta in stagione dopo le due sconfitte maturate nella prima fase) in una gara al cardiopalma: vantaggio ospite con Bonansea al 14' con un preciso diagonale. La Roma pareggia due minuti dopo con il tap-in di Andressa ma le campionesse d'Italia in carica non ci stanno e mettono ancora la freccia con un rigore trasformato al 29' da Caruso. Nella ripresa le giallorosse attaccano a testa bassa e trovano il pareggio con Giacinti, che beffa Peyraud-Magnin da oltre 20 metri. Quando il pareggio sembra cosa fatta arriva anche il 3-2 della Roma: lo segna Haug con un gran colpo di testa all'88'.