Diretta Roma-Fiorentina femminile: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - La Roma Femminile di Alessandro Spugna è chiamata a un ultimo sforzo per aggiudiarsi il primo storico scudetto della sua storia. Nel match valido per la sesta giornata della poule scudetto della Serie A Femminile , alle giallorosse servirà battere la Fiorentina di Patrizia Panico (calcio d'inizio alle 14:30 allo stadio ' Tre Fontane '), attualmente al terzo posto assieme al Milan e a +3 sull'Inter.

14:10

Roma, lo scudetto è a un passo

Alle giallorosse di mister Spugna battere la Fiorentina per laurearsi campionesse d’Italia per la prima volta nella storia con quattro giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A.

14:00

Roma-Fiorentina femminile, match sui maxischermi dell'Olimpico

La dirigenza giallorossa ha provato più volte a spostare il giorno e l’orario della gara contro la Fiorentina ma le richieste sono cadute nel vuoto per esigenze televisive, complice la quasi contemporaneità con Roma-Milan, in agenda alle ore 18 all’Olimpico. La Roma ha così deciso di accendere i maxischermi dell’Olimpico per dare la possibilità ai propri tifosi di seguire in diretta il secondo tempo delle ragazze di mister Spugna.

13:50

Roma femminile, Spugna: "Vogliamo chiudere il discorso"

L'allenatore giallorosso Alessandro Spugna ha commentato così la decisiva sfida che può consegnare alle giallorosse il primo scudetto della loro storia: "E’ il primo match point che abbiamo a disposizione, vogliamo sfruttarlo perché contiamo di chiudere subito il discorso. Non sarà una partita semplice perché conosciamo la Fiorentina e loro conoscono noi".

13:40

Roma-Fiorentina femminile, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano, Serturnini; Andressa, Haavi, Giacinti. All. Spugna.

FIORENTINA (4-3-2-1): Baldi; Tortelli, Agard, Jackmon, Cafferata; Breitner, Severini, Boquete; Catena, Mijatovic; Hammarlund. All. Panico.

13:30

Roma-Fiorentina femminile, orario e dove vederla in tv e in streaming

Roma-Fiorentina femminile, sarà trasmessa in chiaro su La7 (canale numero 7 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming su TimVision utilizzando l'app per dispositivi mobili o alla versione desktop da pc e notebook. Si potrà seguire il match anche sul sito internet ufficiale di La7 (La7.it).

Roma - Stadio 'Tre Fontane'