Juve-Roma finale Coppa Italia femminile, Mantovani: "L'obiettivo è abbattere le barriere"

Presentazione della finale di Coppa Italia di calcio femminile tra Juventus e Roma in programma il 4 giugno alle 16,30 all'Arechi. Presenti, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc, Ludovica Mantovani, e Paola Longobardo di Ferrovie Italiane. Da remoto è intervenuto l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan. "Il nostro obiettivo - ha detto Ludovica Mantovani - è abbattere ogni barriera culturale per permettere a tutte le bambine di scegliere lo sport che vogliono su tutto il territorio nazionale. Abbiamo scelto Salerno anche per questo. Passione, determinazione, eleganza, correttezza e rispetto: questi i nostri valori".