La calciatrice del Milan si cuce la ferita da sola: il video social è impressionante

È una storia da raccontare quella di Nadia Nadim . In campo, calciatrice professionista con la maglia del Milan, mentre all'esterno del terreno di gioco veste i panni di dottoressa, forte della sua specializzazione in chirurgia ricostruttiva. Una "skill" che le ha consentito di curarsi autonomamente, avendo riportato una brutta ferita alla gamba in uno degli ultimi incontri di campionato.

Nadia Nadim, da calciatrice a chirurgo: si cuce da sola la ferita

Hanno fatto il giro del web le immagini pubblicate da Nadia Nadim sui social, dopo lo scontro di gioco che le ha procurato un'evidente ferita alla gamba. Un taglio, che sembrerebbe figlio della classica tacchettata, ricucito con estrema freddezza dall'attaccante del Milan, arrivata in Serie A femminile all'età di 36 anni. Scappata giovanissima dall'Afghanistan, è oggi ambasciatrice Unesco per l'educazione delle ragazze e delle donne, ma soprattutto dottoressa laureata in medicina con specializzazione in chirurgia ricostruttiva. Competenze importanti, che si sono rivelate utili anche per questioni di campo.