Roma-Lazio diretta derby Serie A Femminile: segui la partita di oggi LIVE

La Roma per recuperare il passo delle prime, la Lazio per allontanarsi dalle ultime posizioni: ma il derby è sempre il derby e va oltre ogni calcolo di classifica. Torna la grande sfida di Roma al femminile. Dopo lo spettacolare pareggio dell'andata con il 2-2 finale, le squadre di Spugna e Grassadonia tornano ad affrontarsi: segui la partita su Corriere dello Sport - Stadio .

16:18

45' - Finisce il primo tempo tempo

Termina senza recupero il primo tempo del derby femminile tra Roma e Lazio.

16:10

37' - Contropiede della Lazio

Giacinti perde il pallone al limite dell'area e riparte velocissima la Lazio con Visentin che si fa tutto il campo, cede il pallone a Oliviero che conquista un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, ci prova con un bel tiro dalla lunga distanza Simonetti, ma blocca Ceasar.

16:07

33' - Risponde Haavi

Risponde la Roma: Haavi si libera in area si sposta verso il primo palo dove calcia, ma Cetinja mette la palla in angolo. Da corner è ancora la giallorossa pericolosa con un tiro dalla distanza, ma blocca il portiere avversario.

16:03

29' - Angolo per la Lazio: occasionissima per Eriksen

Continua ad attaccare la Lazio e conquista un angolo: batte Belloumou, mischia in area con il pallone che sbuca sui piedi di Eriksen a due passi dalla porta. La biancoceleste di sinistro però la spara alta.

15:56

23' - Ci prova Le Bihan dalla distanza

Anche la Lazio si spinge in avanti sfruttando i tanti palloni recuperati a centrocampo. Ci prova Le Bihan con un tiro dalla lunga distanza, che però è troppo debole, blocca Ceasar.

15:48

15' - Glionna pericolosa

Grande apertura di Greggi sulla trequarti per Glionna che si accentra e cerca il tiro di destro dal limite dell'area. Tiro che prende in pieno Connolly e la palla termina in angolo. Nulla da corner.

15:41

8' - Occasione per la Lazio

Recupera palla la Lazio nella trequarti avversaria: Simonetti guida la ripartenza, poco dopo il limite dell'area cede il pallone a Visentin che calcia di prima ma non riesce a calciare bene. Blocca agilmente Ceasar.

15:38

5' - Angolo per la Roma

Attacca ancora la Roma. Giugliano conquista un angolo che batte la stessa centrocampista, cerca Cissoko ma viene anticipata dalla difesa della Lazio.

15:36

3' - Glionna sfila sulla fascia

Roma subito in avanti: Glionna sulla fascia supera D'Auria ma non riesce a crossare e la palla finisce fuori.

15:33

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Roma e Lazio femminile: primo possesso per le giallorosse.

15:20

Roma-Lazio, come è sfumata l'ipotesi Olimpico

La sfida tra Roma e Lazio femminile si poteva giocare all'Olimpico: la pausa nazionali avrebbe potuto dare questa opportunità, ma così non è stato. Come è sfumata l'ipotesi.

15:10

Roma-Lazio femminile, tutto sulla partita

Roma e Lazio si affrontanto per la decima giornata della Serie A Femminile: tutti i dettagli sulla partita.

15:00

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-5-2): Cetinja; D'Auria, Connolly, Baltrip-Reyes; Oliviero, Goldoni, Eriksen, Simonetti, Belloumou; Visentin, Le Bihan. All. Gianluca Grassadonia.

A disposizione: Kajan, Yang, Karresmaa, Zanoli, Castiello, Piemonte, Colombo, Pittaccio.

14:55

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3): Ceasar; Thøgersen, Cissoko, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Pandini, Greggi; Glionna, Giacinti, Haavi. All. Alessandro Spugna.

A disposizione: Viens, Kumagai, Aigbogun, Corelli, Hanshaw, Kresche, Linari, Galli, Troelsgaard, Merolla.

14:50

Roma-Lazio femminile, sale l'attesa

Tutto pronto allo stadio Tre Fontane per il ritorno del derby al femminile tra Roma e Lazio: fischio d'inizio in programma alle 15:30.

Stadio Tre Fontane - Roma