Juventus Women, ufficiale il passaggio di Alisha Lehmann al Como

TORINO - È stata una parentesi breve, ma intensa e ricca di soddisfazioni quella di Alisha Lehmann con la Juventus Women . Dopo una sola stagione, infatti, la calciatrice svizzera saluta Torino per passare al Como Women , un trasferimento annunciato ormai da giorni e che è stato ufficializzato dal club bianconero.

Uno scudetto e diversi record

"Grazie di tutto Alisha, in bocca al lupo per il futuro", il saluto carico d'affetto e gratitudine nella nota diramata dalla Juventus. Un anno denso di emozioni e ricco di successi per la bella Lehmann, che ha contribuito con ben 22 presenze alla conquista dello scudetto e collezionato alcuni primati che hanno riscritto la storia della società bianconera. Oltre ad essere stata la prima calciatrice elvetica ad andare in gol con la maglia della Juve, è entrata anche tra le prime cinque giocatrici ed essere andate a segno alla prima in Serie A negli ultimi quattro anni ed è seconda solamente ad Amalie Vangsgaard come numero di presenze nella Juventus entrando a gara in corso.