Juventus Women, ufficiale il passaggio di Alisha Lehmann al Como

TORINO - È stata una parentesi breve, ma intensa e ricca di soddisfazioni quella di Alisha Lehmann con la Juventus Women. Dopo una sola stagione, infatti, la calciatrice svizzera saluta Torino per passare al Como Women, un trasferimento annunciato ormai da giorni e che è stato ufficializzato dal club bianconero.
Uno scudetto e diversi record
"Grazie di tutto Alisha, in bocca al lupo per il futuro", il saluto carico d'affetto e gratitudine nella nota diramata dalla Juventus. Un anno denso di emozioni e ricco di successi per la bella Lehmann, che ha contribuito con ben 22 presenze alla conquista dello scudetto e collezionato alcuni primati che hanno riscritto la storia della società bianconera. Oltre ad essere stata la prima calciatrice elvetica ad andare in gol con la maglia della Juve, è entrata anche tra le prime cinque giocatrici ed essere andate a segno alla prima in Serie A negli ultimi quattro anni ed è seconda solamente ad Amalie Vangsgaard come numero di presenze nella Juventus entrando a gara in corso.