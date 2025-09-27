La Juventus vince la Serie A Women's Cup: Roma ko

Thomas decide la finale della Serie A Women's Cup: Juve campione

Bianconere che partono forti e dopo cinque minuti trovano il vantaggio: cross di Lindsey Thomas e tocco vincente in area di Vangsgaard. Prima della fine del primo tempo, la squadra di Rossettini trova il pareggio con Emile Haavi che, dopo due pali nella stessa azione, la mette dentro. Nella ripresa, le bianconere tornano avanti con Barbara Bonansea che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma passano dieci minuti e la Roma pareggia nuovamente, stavolta con il colpo di testa di Manuela Giugliano che trova l'angolino sul cross di Haavi. Quando tutto sembava andare verso i supplementari, Lindsey Thomas in pieno recupero, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova il tap-in vincente.