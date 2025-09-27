La Juventus vince la Serie A Women's Cup: Roma ko

La Juventus vince la prima edizione della Serie A Women's Cup: battuta la Roma per 3-2 nella finae di Castellammare di Stabia. Davanti a 2.200 spettatori, le campionesse d'Italia portano a casa un altro storico trofeo. Giallorosse che, dopo la vittoria nel derby in semifinale, lottano fino alla fine ma vengono battute da un gol dell'ex della partita Thomas (a Roma dal 2019 al 2021) in pieno recupero.
Thomas decide la finale della Serie A Women's Cup: Juve campione
Bianconere che partono forti e dopo cinque minuti trovano il vantaggio: cross di Lindsey Thomas e tocco vincente in area di Vangsgaard. Prima della fine del primo tempo, la squadra di Rossettini trova il pareggio con Emile Haavi che, dopo due pali nella stessa azione, la mette dentro. Nella ripresa, le bianconere tornano avanti con Barbara Bonansea che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma passano dieci minuti e la Roma pareggia nuovamente, stavolta con il colpo di testa di Manuela Giugliano che trova l'angolino sul cross di Haavi. Quando tutto sembava andare verso i supplementari, Lindsey Thomas in pieno recupero, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova il tap-in vincente.