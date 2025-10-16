Lazio, la verità sul caso Vernis: cosa pensa di fare ora la società

ROMA - Tanti cari saluti e via. Anzi, senza nemmeno salutare: "Vernis è irreperibile". La Lazio Women , prima in classifica assieme a Roma e Napoli con 6 punti in 2 giornate, si è ritrovata inaspettatamente a fare i conti con un caso spigoloso. L’ha svelato Raffaele Pinzani , ds della squadra femminile, intervenuto ieri ai microfoni ufficiali. "Se n’è andata senza preavviso o il permesso di assentarsi". Classe 2001, Nicole Vernis è una centrocampista statunitense arrivata in prestito in estate dal Lexington Sporting Club. Tutto filava liscio, almeno fino a qualche giorno fa: prestazioni convincenti e un ruolo da protagonista. Titolare in Coppa, poi anche nell’esordio in campionato vinto a Como (1-2). All’improvviso non si è più presentata agli allenamenti, facendo perdere le proprie tracce. Salvo riapparire martedì con un selfie su Instagram, come se nulla fosse. Il giorno dopo la dirigenza ha reso nota la storia: "Premesso che qui devono giocare ragazze orgogliose e onorate di portare la nostra maglia, al momento la situazione di Vernis rappresenta un problema. È una settimana che non è più con noi . Non ha risposto alla convocazione con il Genoa. Un fatto grave, vedremo come risolverlo". La società non ha fornito ulteriori informazioni: "Il suo comportamento ha arrecato un danno tecnico notevole. È una titolare, stavamo lavorando per inserirla in un ruolo determinante. Non posso rimpiazzarla con il mercato chiuso".

Le accuse dell'agente

Dietro al viaggio in patria, stando alle prime ricostruzioni societarie, ci sarebbe l’urgenza di tornare vicino alla famiglia: la Lazio, a prescindere, ritiene inaccettabile l’atteggiamento, in violazione del contratto firmato. Si va verso la causa. In serata, però, si è aggiunta la voce di Eric Arbuzow, agente di Vernis, che ha fornito a cittaceleste una versione totalmente differente: "Il suo prestito è stato rescisso dal Lexington il 10 ottobre a causa di un infortunio che la Lazio non ha comunicato al club e a causa dei mancati pagamenti. Vernis non ha ricevuto alcun pagamento dal suo arrivo, il 15 luglio, e ora ha un infortunio che la terrà fuori 6-8 settimane". Il riferimento è a una frattura da stress, secondo il procuratore evidenziata da una risonanza effettuata ieri.

La multa alla Lazio

Una doccia fredda. Come quella che ha portato il giudice sportivo a comminare una multa di 200 euro alla Lazio per “non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi della quaterna arbitrale” (Lazio-Genoa). Il comunicato è diventato virale. "Una totale mancanza di buon senso", ha contestato Pinzani. "Abbiamo una struttura all’avanguardia, riceviamo complimenti da tutti. Le squadre e gli staff hanno fatto la doccia senza problemi. Mi sembra una strumentalizzazione, bastava avvertire e avremmo cambiato lo spogliatoio, ce ne sono 20!". L’aggiunta: "Dopo ogni gara, in casa e fuori, regaliamo 5 maglie allo staff arbitrale. Sono 150-180 maglie l’anno, altre società non lo fanno. È una forma di rispetto. La domenica prima alcuni componenti dello staff hanno fatto la doccia fredda a Como, sono cose che succedono".