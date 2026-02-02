Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
A Canzi la Panchina d'Oro di Serie A Women© Juventus FC via Getty Images

A Canzi la Panchina d'Oro di Serie A Women

Doppietta Scudetto e Coppa Italia, al debutto nel femminile con la Juventus nella stagione '24-25. In serie B premiato Cincotta per la promozione in A della Ternana
v.a.
2 min

Panchina d'Oro '24-25 a Max Canz al debutto come allenatore di calcio femminile e dopo una sola stagione meravigliosa alla guida della Juventus chiusa con la doppietta: Scudetto e Coppa Italia. Canzi è stato premiato a Coverciano. “Sono emozionato – ha detto il "mister d'oro" – e voglio ringraziare tutti: i colleghi che mi hanno votato; le mie ragazze, assolute protagoniste di una stagione fantastica; il club, che mi ha dato la possibilità di competere a certi livelli; e il mio staff che mi permette di crescere a ogni allenamento.

Impressionata, e non solo dai risultati, la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti: “Mi ha colpito l'entusiasmo con cui Max si è approcciato al nostro movimento. Ha portato le sue conoscenze tecniche, tattiche e di gestione del gruppo, acquisite nel corso di una carriera, evidenziando quali siano i valori che sosteniamo quotidianamente”.

Dopo Alessandro Spugna, vincitore delle ultime due edizioni con la Roma, Canzi è il terzo allenatore della Juventus ad aggiudicarsi la Panchina d'Oro dopo Rita Guarino e Joe Montemurro. A completare il podio sono stati Gianpiero Piovani (Inter) e Gianluca Grassadonia (Lazio). 

In serie B premiato per la stagione 2024-25 con la Panchina d'Oro Antonio Cincotta, che lo scorso anno ha conquistato il primo posto in campionato e la promozione in Serie A alla guida della Ternana Women.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS