A Canzi la Panchina d'Oro di Serie A Women

Panchina d'Oro '24-25 a Max Canz al debutto come allenatore di calcio femminile e dopo una sola stagione meravigliosa alla guida della Juventus chiusa con la doppietta: Scudetto e Coppa Italia. Canzi è stato premiato a Coverciano. “Sono emozionato – ha detto il "mister d'oro" – e voglio ringraziare tutti: i colleghi che mi hanno votato; le mie ragazze, assolute protagoniste di una stagione fantastica; il club, che mi ha dato la possibilità di competere a certi livelli; e il mio staff che mi permette di crescere a ogni allenamento.

Impressionata, e non solo dai risultati, la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti: “Mi ha colpito l'entusiasmo con cui Max si è approcciato al nostro movimento. Ha portato le sue conoscenze tecniche, tattiche e di gestione del gruppo, acquisite nel corso di una carriera, evidenziando quali siano i valori che sosteniamo quotidianamente”.

Dopo Alessandro Spugna, vincitore delle ultime due edizioni con la Roma, Canzi è il terzo allenatore della Juventus ad aggiudicarsi la Panchina d'Oro dopo Rita Guarino e Joe Montemurro. A completare il podio sono stati Gianpiero Piovani (Inter) e Gianluca Grassadonia (Lazio).

In serie B premiato per la stagione 2024-25 con la Panchina d'Oro Antonio Cincotta, che lo scorso anno ha conquistato il primo posto in campionato e la promozione in Serie A alla guida della Ternana Women.