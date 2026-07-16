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La nuova Serie A Women Athora 2026-2027? Ve la raccontiamo noi mercoledì 22 luglio sul nostro canale Youtube

La nuova Serie A Women Athora 2026-2027? Ve la raccontiamo noi mercoledì 22 luglio sul nostro canale Youtube

Alle 15 verranno svelate le 22 giornate del campionato al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre: la Roma per difendere il titolo, Como novità. Un appuntamento da non perdere
2 min
TagsSerie A femminileCalendario

Mercoledì 22 luglio è la data da cerchiare in rosso in agenda: nasce la nuova Serie A Women Athora. Dalle 15:00, in diretta sul canale Youtube del Corriere dello Sport , che in quanto media partner della Serie A women, consentirà agli appassionati di godersi l'evento gratuitamente. Verranno infatti svelate le 22 giornate del campionato che inizierà nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, con la Roma che avrà l'arduo compito di ripetersi e il nuovo Como 1907, neopromosso dopo il trionfo in Serie B. DAZN trasmetterà interamente la Serie A Women Athora, mentre una gara a giornata sarà visibile anche sui canali Rai.

Juventus la prima ad iniziare in Champions, ombra Nazionale sul campionato

Come lo scorso anno saranno 12 le squadre al via, con la Juventus che sarà la prima a scendere in campo nella nuova stagione, il 5 agosto contro il Torreense (Portogallo) nella prima partita del mini-girone di qualificazione alla UEFA Women's Champions League. Ma sarà anche il campionato che porterà al Mondiale in Brasile del prossimo anno, con la Nazionale di Soncin che dovrà passare per il doppio playoff in programma tra ottobre e dicembre.

Il campionato di Serie A sarà preceduto, come lo scorso anno, dalla Serie A Women's Cup, al via tra sabato 22 e domenica 23 agosto con alcune gare in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e le restanti sul canale YouTube della Serie A Women.

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