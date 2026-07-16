Serie A Women Athora 2026-2027, mercoledì 22 luglio il calendario in diretta sul canale YouTube del Corriere dello Sport

Mercoledì 22 luglio è la data da cerchiare in rosso in agenda: nasce la nuova Serie A Women Athora . L'attesa sta per finire : alle 15:00, in diretta sul canale Youtube del Corriere dello Sport , che in quanto media partner della Serie A women,consentirà agli appassionati di godersi l'evento gratuitamente. Verranno infatti svelate le 22 giornate del campionato che inizierà nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, con la Roma che avrà l'arduo compito di ripetersi e il nuovo Como 1907 , neopromosso dopo il trionfo in Serie B. DAZN trasmetterà interamente la Serie A Women Athora, mentre una gara a giornata sarà visibile anche sui canali Rai.

Alla presentazione del calendario, condotta da Marco Calabresi e Martina Angelini, parteciperanno Jozef Bala, CEO di Athora Italia – title partner della Serie A Women – e Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women. Nell’occasione verrà presentato anche il pallone della Serie A Women 2026-27.

Juventus la prima ad iniziare in Champions

Come lo scorso anno saranno 12 le squadre al via, con la Juventus che sarà la prima a scendere in campo nella nuova stagione, il 5 agosto contro il Torreense (Portogallo) nella prima partita del mini-girone di qualificazione alla UEFA Women's Champions League. Ma sarà anche il campionato che porterà al Mondiale in Brasile del prossimo anno, con la Nazionale di Soncin che dovrà passare per il doppio playoff in programma tra ottobre e dicembre.

Il campionato di Serie A sarà preceduto, come lo scorso anno, dalla Serie A Women's Cup, al via tra sabato 22 e domenica 23 agosto con alcune gare in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e le restanti sul canale YouTube della Serie A Women.

Serie A Women Athora 2026-27: le date

Prima giornata – 26-27 settembre

Ultima giornata – 15-16 maggio

Soste: 10-11 ottobre, 28-29 novembre, 5-6 dicembre (impegni Nazionali), 19 dicembre-10 gennaio (sosta natalizia + Supercoppa Women), 27-28 febbraio, 6-7 marzo (impegni Nazionali), 27-28 marzo (ritorno semifinali Coppa Italia-Pasqua), 17-18, 24-25 aprile (impegni Nazionali)